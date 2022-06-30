Президент Владимир Зеленский заявил, что остров Змеиный снова украинский, а завоевание этого стратегического пункта значительно меняет ситуацию в Черном море.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

При этом очень тяжелая ситуация на Донбассе, где у России сохраняется огневое преимущество.

Сегодня США объявили о новом пакете помощи, прежде всего военной. Скоро она будет на фронте.

Зеленский говорит, что в ходе разговора с президентом Германии "подчеркнул наши приоритеты в том, что нам нужно".

Упомянул и темы зерна и газа.

"Сегодня мы начали существенный экспорт Украины в Румынию. За счет нашей энергии можно заместить значительную часть российского газа в Европе", - заявил Зеленский.

Что касается острова Змеиный, то ранее в оперкомандовании "Юг" заявили, что во время побега оттуда россиян у них упал вертолет.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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