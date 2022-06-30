Более 600 танков, около 500 артиллерийских систем и другое вооружение войдет в новый пакет военной помощи, который Украине предоставят больше, чем полсотни стран. Об этом сообщил президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде.

"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только что собрал более 50 стран, которые взяли на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - заявил американский лидер.

Байден перечислил, что войдет в новый пакет военной помощи:

140 000 противотанковых систем

более 600 танков

около 500 артиллерийских систем

более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов

дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS (количество не уточняется)

противокорабельные комплексы и системы ПВО (количество не уточняется)

Напомним, сегодня же Байден объявил и о другом пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов. В нее войдут системы ПВО и HIMARS.

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