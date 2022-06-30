Зеленский обсудил с Штайнмайером возможность визита президента ФРГ в Киев
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор, в ходе которого президент ФРГ заверил украинского коллегу в дальнейшей поддержке и поздравил его со статусом Украины кандидата в члены ЕС.
Об этом пишет Die Welt со ссылкой на пресс-секретаря Штайнмайера.
Также, по данным издания, темой была и подготовка возможного визита президента Германии в Киев.
Напомним, что в середине апреля визит Штайнмайера в Киев сорвался из-за того, что украинская сторона отказалась его принимать.
В начале мая Зеленский уже разговаривал со Штайнмайером по телефону. Президент Германии тогда заявлял, что уже готов приехать в Украину и считает конфликт с Киевом решенным.
После этого президент Германии встретил спикера Рады Руслана Стефанчука в Бундестаге.
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