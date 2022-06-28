"Да… Мог бы". Канцлер Шольц со смехом ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Украине
Канцлеру Германии Олафу Шольцу журналистка задала вопрос об Украине, а он ушел от ответа.
"Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?" - попросила журналистка.
"Да (смех)… Мог бы", - и это был весь ответ канцлера.
Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.
Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.
В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.
В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.
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