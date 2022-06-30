Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о положении на фронтах по состоянию на 18:00 30 июня. Напряженнее всего сейчас обстановка в Лисичанске и окрестностях.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Ожидается проведение ротации одного из отрядов специального назначения, выполняющего задачи у Пинска. Также подразделения вооруженных сил Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БПЛА в районе села Кислая Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от Олешни Курской области.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по Харькову. Попытку штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка ВСУ сразу подавили. Противник обстреливал из артиллерии районы Питомника, Дементиевки, Ивановки, Рубежного, Яворского, Петровки, Русских Тишков и Кутузовки. Также вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка наши военные успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия, чтобы взять под полный контроль Богородичное, успеха не имел. Вражеские обстрелы фиксировались в районах Богородичного, Краснополья, Курульки, Вернополья и Красной Поляны.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар у Татьяновки.

На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе Лисичанска. Ведёт штурмовые действия у Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода. Вел штурмовые действия у северо-восточной части Лисичанского НПЗ, Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцево, частично преуспел, удерживает под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод ВСУ остановили и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар у Соледара. Совершил артиллерийские обстрелы Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского. Все попытки наступательных и штурмовых действий в направлениях Николаевка – Спирное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно пресекли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производил обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10".

На Южнобугском направлении оккупанты продолжали обстрелы Трудолюбовки, Княжевки, Веселого Кута, Красного Яра, Кобзарцев, Любомировки, Посад-Покровского и Лупарево. Вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, россияне покинули остров Змеиный. Таким образом, Одесская область полностью очищена.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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