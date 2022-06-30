Утром 30 июня Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте.

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации.

К северу от Харькова снова была попытка штурма Дементьевки.

Идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Там противник пытается взять под контроль трассу на Бахмут.

ВСУ отбили наступление в районе Углегорской ТЭС под Светлодарском. Также утверждается, что противник отошел от села Клиновое у трассы Светлодарск-Бахмут.

В Донецкой области была отбита попытка штурма Павловки (село на южных подступах к Угледару.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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