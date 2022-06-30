В Беларуси задумались над скрытой мобилизацией, в районе Лисичанска бои. Свежая сводка Генштаба
Утром 30 июня Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте.
По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации.
К северу от Харькова снова была попытка штурма Дементьевки.
Идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Там противник пытается взять под контроль трассу на Бахмут.
ВСУ отбили наступление в районе Углегорской ТЭС под Светлодарском. Также утверждается, что противник отошел от села Клиновое у трассы Светлодарск-Бахмут.
В Донецкой области была отбита попытка штурма Павловки (село на южных подступах к Угледару.
Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
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