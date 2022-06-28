Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 28 июня.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 32 250 (+250) человек,

танки - 1 567 (+15) единиц,

боевые бронированные машины - 3 704 (+17) единиц,

артиллерийские системы - 778 (+7) единиц,

РСЗО - 243 (+0) единица,

средства ПВО - 102 единиц (+1),

самолеты - 217 (+0) единиц,

вертолеты - 185 (+1) единиц,

крылатые ракеты - 139 (+0),

корабли/катера - 14 (+0) единиц,

автоцистерны и автомобильная техника - 2 589 (+14) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4) единиц,

специальная техника -32 (+1) единицы,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 61 (+1) единицы

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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