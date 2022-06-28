Генштаб ВСУ озвучил свежие данные о потерях РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 28 июня.

Ориентировочно потери противника составляют:

  • личный состав - около 32 250 (+250) человек,
  • танки - 1 567 (+15) единиц,
  • боевые бронированные машины - 3 704 (+17) единиц,
  • артиллерийские системы - 778 (+7) единиц,
  • РСЗО - 243 (+0) единица,
  • средства ПВО - 102 единиц (+1),
  • самолеты - 217 (+0) единиц,
  • вертолеты - 185 (+1) единиц,
  • крылатые ракеты - 139 (+0),
  • корабли/катера - 14 (+0) единиц,
  • автоцистерны и автомобильная техника - 2 589 (+14) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4) единиц,
  • специальная техника -32 (+1) единицы,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 61 (+1) единицы

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Потери России в войне. Генштаб ВСУ публикует сводку о войне в Украине 28 июня

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия. 

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".   

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.