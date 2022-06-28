Генштаб опубликовал данные по потерям РФ в Украине. Больше всего - на Бахмутском направлении
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 28 июня.
Ориентировочно потери противника составляют:
- личный состав - около 32 250 (+250) человек,
- танки - 1 567 (+15) единиц,
- боевые бронированные машины - 3 704 (+17) единиц,
- артиллерийские системы - 778 (+7) единиц,
- РСЗО - 243 (+0) единица,
- средства ПВО - 102 единиц (+1),
- самолеты - 217 (+0) единиц,
- вертолеты - 185 (+1) единиц,
- крылатые ракеты - 139 (+0),
- корабли/катера - 14 (+0) единиц,
- автоцистерны и автомобильная техника - 2 589 (+14) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4) единиц,
- специальная техника -32 (+1) единицы,
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 61 (+1) единицы
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.
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