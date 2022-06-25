Россия сегодня ночью выпустила более полусотни ракет по Украине. Сбить удалось только часть, потому что выпущенные ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для украинских комплексов ПВО.

Об этом заявило командование Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Важный момент - возобновились обстрелы из оперативно-тактических комплексов "Искандер" с территории Беларуси. Также РФ впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.

Сообщается, что крылатые ракеты "Калибр" морского базирования были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также задействовал комплексы "Искандер" и "Точка-У".

На южном направлении обстрелы велись ракетами "Оникс" из оперативно-тактического комплекса "Бастион".

В ВСУ отмечают, что эти ракеты очень трудно сбивать украинской ПВО, потому что у "Ониксов" и Х-22 очень высокая скорость - более 3000 км/ч, а "Искандеры" летят по баллистической траектории.

Тем не менее, часть запущенных ночью ракет все же удалось сбить.

Напомним, на днях россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области фосфорными снарядами.

Также войска РФ обстреляли из РСЗО пригород Запорожья.

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