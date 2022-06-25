Министерство обороны России впервые раскрыло имена командующих войсками в Украине.

В ведомстве заявили, что южной группировкой российских войск, которая вела боевые действия в Золотом и Горском командует главком Военно-космических сил России Сергей Суровикин.

В 2017 году Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии.

А группой "Центр" командует генерал-полковник Александр Лапин (эта группа известна также по тактической букве "О" и наступала на Луганскую область и на Лиман с севера).

Лапин - командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017. До этого он командовал штабом группировки российских войск в Сирии, а с 2018 по январь 2019 года возглавлял и саму группировку.

Ранее мы писали, что российские телеграм-каналы подтвердили смену командования воздушно-десантными войсками России, о чем ранее сообщали на Западе и в Украине. Новым командующим стал уроженец Донбасса (родился в Моспино близ Донецка) генерал-полковник Михаил Теплинский. Он воевал в первую и во вторую чеченскую, а во время нынешней войны в Украине, по данным российских телеграмм-каналов, командовал взятием Лимана.

Напомним, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.