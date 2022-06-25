Французский политик Режис Кастельно в Telegram со ссылкой на российский Уралвагонзавод сообщил, что Россия захватила гаубицы "Caesar". Их Франция передала Украине.

Сам завод сообщил об этом просто в комментариях и попросил передать "благодарность президенту Макрону", не предоставив фото или видео захваченной артиллерии.

Генеральный штаб Франции опроверг эту информацию

"Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - говорится в ответе французского генштаба на вопрос журналистов.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, источником информации о захвате САУ назван малоизвестный французский политик (вероятно член Коммунистической партии Франции, оппозиционер к действующему президенту этой страны) Режис де Кастельно.

Никаких подтверждений или доказательств он не приводит, а ссылается только на комментарий в своем Telegram-канале, который якобы оставили представители российского завода. Более того, эту новость не подтверждает даже "министерство нападения агрессора".

"Это доказательство того, что поставка Украине вооружения сильно бьет по нашему врагу и он пытается посеять среди французов недоверие к ВСУ и создать впечатление, что посылать оружие в нашу страну бесполезно", - отмечается в сообщении.

Скриншот: Facebook/СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Ранее "Страна" писала, что генсек НАТО прогнозирует "длительную" войну в Украине и пообещал поставки Киеву современного вооружения.

Также мы рассказывали, что Украина получила от Запада гаубицы без GPS, чтобы технологии не заполучил противник.