Российский вертолет (предположительно Ка-52) получил повреждение при подлете к острову Змеиный и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.

Такую информацию сообщило Оперативное командование "Юг" на своей странице в Фейсбуке.

По данным командования, это произошло когда РФ с помощью четырех вертолетов проводила поисково-спасательную операцию с острова, который подвергался мощным обстрелам ВСУ.

Один из вертолетов "получил повреждение" и упал в море.

"Противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Пока Змеиный дымит, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.

Также именно с ситуацией на Змеином командование связывает сегодняшний обстрел Одесской области.

"Пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня наших подразделений по острову Змеиному, враг дважды ночью атаковал черноморское побережье на юге Одесщины истребителями Су-35, выпустившими три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы. Но береговая линия внушительно свидетельствует о неуместности курортного сезона в таких условиях", - говорится в сообщении.

Ранее в ВСУ заявили, что высаживаться на отбитом у росссиян острове Змеиный еще "слишком рано".

Сами россияне заявили, что их уход со Змеиного это "жест доброй воли". "Страна" разбиралась, почему россияне ушли с острова Змеиный и что с ним будет дальше.

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