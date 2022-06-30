Во время побега россиян с острова Змеиный у них упал вертолет - оперкомандование "Юг"
Российский вертолет (предположительно Ка-52) получил повреждение при подлете к острову Змеиный и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.
Такую информацию сообщило Оперативное командование "Юг" на своей странице в Фейсбуке.
По данным командования, это произошло когда РФ с помощью четырех вертолетов проводила поисково-спасательную операцию с острова, который подвергался мощным обстрелам ВСУ.
Один из вертолетов "получил повреждение" и упал в море.
"Противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Пока Змеиный дымит, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.
Также именно с ситуацией на Змеином командование связывает сегодняшний обстрел Одесской области.
"Пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня наших подразделений по острову Змеиному, враг дважды ночью атаковал черноморское побережье на юге Одесщины истребителями Су-35, выпустившими три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы. Но береговая линия внушительно свидетельствует о неуместности курортного сезона в таких условиях", - говорится в сообщении.
Ранее в ВСУ заявили, что высаживаться на отбитом у росссиян острове Змеиный еще "слишком рано".
Сами россияне заявили, что их уход со Змеиного это "жест доброй воли". "Страна" разбиралась, почему россияне ушли с острова Змеиный и что с ним будет дальше.
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