Вашингтон сегодня не видит реальных предпосылок для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в рамках дискуссии по безопасности, организованной на площадке Google.

"Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности, что, как мне кажется, очевидно для всех", – сказала глава ведомства.

Также Хейнс обвинила Китай в том, что тот "за кулисами разными способами" помогает России на фоне ситуации с Украиной. Ей задали вопрос о том, оказывает ли Пекин Москве поддержку или помощь в уклонении от санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины. В ответ глава американской нацразведки сказала, что КНР "находится в очень неудобном положении", когда эта страна "изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении России очевидным и четким образом", как это делают многие союзники Соединенных Штатов.

"И в то же время мы видим, что они помогают России разными способами за кулисами, иногда более очевидно или менее очевидно", - добавила она.

Хотя ранее представители американских властей неизменно подчеркивали, что признаков помощи Пекина не видят.

Кроме того, по ее словам, спецслужбы США фиксируют новые попытки влияния на американский избирательный процесс и увеличение числа тех, кто занимается деятельностью подобного рода.

"Мы, разумеется, видим, что есть усилия, по сути, по влиянию на выборы, на наши выборы. И мы действительно видим своего рода расширяющийся ландшафт действующих лиц в этой области", - сказала Хейнс.

Согласно изложенной ею информации, "есть фигуры разного типа, которые входят в это помимо, так сказать, классических действующих лиц в виде других государств" и иных "желающих заняться воздействием на выборы" в США. И это осложняет американским спецслужбам выявление такого рода вмешательства и борьбу с ним, подчеркнула Хейнс.

На вопрос о том, удалось ли компетентным органам США пресечь какие-то попытки такого рода, она ответила: "Мы это делаем постоянно". Вдаваться в детали Хейнс не стала. Вопросы, на которые она отвечала, касались ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, а также президентских выборов в стране в 2024 году.

Ранее Хейнс спрогнозировала, что война в Украине будет продолжаться еще долго, поскольку президент РФ Владимир Путин хочет захватить большую часть страны.

К слову, такой же прогноз озвучивала глава британского МИД Лиз Трасс.