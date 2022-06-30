В Приднестровье мужчин агитируют подписывать военные контракты с Россией
В непризнанном Приднестровье мужчин агитируют на контракт с армией РФ. Об этом сообщает сайт ГУР Минобороны Украины.
По данным украинской разведки, объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования.
А мужчинам, которые обращаются в центры занятости, в первую очередь предлагают военную службу по контракту.
Также ГУР сообщает, что для агитации на производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся специальные собрания.
По информации разведки, Тираспольский военный комиссариат начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.
Ранее украинская разведка сообщала, что после Донбасса Россия попытается захватить весь юг Украины с выходом на Приднестровье.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на "пощечину" с Приднестровья Украина ответит ударом.
Также президент Молдовы Майя Санду заявляла, что им не грозит втягивание в войну, а вопрос Приднестровья будет решаться политическим путем.
Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".