По Одесской области выпустили две ракеты, жертв и разрушений нет - губернатор
Одесская область опять подверглась обстрелам, было выпущено две ракеты.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
По его словам, жертв и разрушений в результате ракетного удара нет.
Вероятно, в этот раз ПВО не сработало, как вчера, когда россияне выпустили по Одессе ракету со стороны Черного моря и ее удалось сбить.
При этом мэр Одессы рассказал о растущем потоке отдыхающих, несмотря на авиаудары по городу.
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