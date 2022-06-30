Одесский губернатор рассказал подробности ракетного удара по региону 30 июня. Скриншот из видео

Одесская область опять подверглась обстрелам, было выпущено две ракеты.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, жертв и разрушений в результате ракетного удара нет.

Вероятно, в этот раз ПВО не сработало, как вчера, когда россияне выпустили по Одессе ракету со стороны Черного моря и ее удалось сбить.

При этом мэр Одессы рассказал о растущем потоке отдыхающих, несмотря на авиаудары по городу.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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