Одесская область опять подверглась обстрелам, было выпущено две ракеты.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, жертв и разрушений в результате ракетного удара нет.

Вероятно, в этот раз ПВО не сработало, как вчера, когда россияне выпустили по Одессе ракету со стороны Черного моря и ее удалось сбить.

При этом мэр Одессы рассказал о растущем потоке отдыхающих, несмотря на авиаудары по городу.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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