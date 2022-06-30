Россияне обстреливают Лисичанск с разных направлений, но в город еще не вошли - Гайдай
Россияне подошли к Лисичанску с нескольких направлений и подвергают его постоянным обстрелам с разных сторон.
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона.
Гайдай опроверг информацию россиян о том, что город наполовину захвачен. По его словам, бои идут на окраинах, городских боев на улицах нет.
Глава ОВА рассказал, что преимущество российских войск в технике и артиллерии в Лисичанске подавляющее, и риск окружения города существует.
Также он сообщил, что эвакуация из Лисичанска уже невозможна.
Ранее в Лисичанске авиаудары РФ разрушили здание полиции и НПЗ.
А советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что "если наше командование допустит окружение в Лисичанске, слов у меня не будет".
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Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
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