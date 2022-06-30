В Сумской области в результате сегодняшних обстрелов Белопольской, Краснопольской и Великописаревской общин погибли два человека, восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий в своем тг-канале.

В Белопольской общине утром была попытка удара с беспилотника и вечером перестрелка с россиянами на границе.

По Краснопольской общине россияне били из минометов, реактивной артиллерии и САУ, а потом вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство.

В Великописаревской общине минометный огонь, 10 ракет с вертолета с территории РФ, поврежден дом мирных жителей и гражданское сооружение.

Хотинская община - обстрел из миномета.

Ранее мы сообщали подробности утреннего обстрела Днепра.

А в Николаеве после обстрела многоэтажки число жертв увеличилось до трех, а раненных - до пяти.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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