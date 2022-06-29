В ГСЧС подтвердили ракетный удар по Днепру, звук которого около 10:00 слышал практически весь город и только после этого была объявлена воздушная тревога. Как выяснилось, военные РФ ударили по окраине Днепра.

"Агрессор ракетой ударил по окраине Днепра. На месте попадания произошел пожар. Горела сухая трава. В результате прилета никто из людей не пострадал. Пламя уже потушили", - говорится в сообщении ГСЧС.

Рядом спасатели обнаружили безопасные обломки от разорвавшейся вражеской ракеты.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетный удар по СТО в Днепре, нанесенный 28 июня.

Филатов заявил, что заявления российской стороны о том, что якобы на этом СТО ремонтировалась техника ВСУ, являются враньем. Сам удар он назвал " террором против Украины".

Двое погибших в результате удара - директор и главный бухгалтер предприятия, которые во время воздушной тревоги находились на втором этаже здания. Мэр призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В результате удара осколками повреждены близлежащие частные дома. Избежать большего числа жертв удалось чудом, считает Филатов.

Напомним, вчера россияне выпустили по Днепру шесть ракет. Пострадали СТО, Ж/Д инфраструктура и промышленное предприятие. Также мы сообщали, что под завалами транспортной компании в Днепре после вчерашнего удара РФ нашли тела мужчины и женщины.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

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Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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