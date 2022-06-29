Под завалами транспортной компании в Днепре после вчерашнего удара РФ нашли тела мужчины и женщины
Под завалами транспортной компании в Днепре, куда вчера ударил российский "Калибр", нашли тела двух погибших.
Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко.
"Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди" - написал Резниченко
Также он сообщил, что на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".
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