После вчерашнего ракетного удара по Днепру - ранены семь человек, среди них 6-летний мальчик. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ранее стало известно о двоих погибших (мужчина и женщина) - их достали из-под завалов автопредприятия. Как выяснилось, это директор и бухгалтер предприятия, которые поднялись в кабинет офиса буквально за несколько минут до взрыва.

Напомним, в среду с утра в Днепре снова прогремели взрывы.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".