Армия России обстреляла Циркуны на окраине Харькова. Погибли два человека, шестеро ранены
Два человека погибли в результате обстрела Циркунов на северо-восточной окраине Харькова.
Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.
Также, по его словам, один человек в Циркунах и пять человек в Харькове ранены.
"Что касается эвакуации людей из Харькова: такой необходимости пока нет. Предостережений относительно прямого штурма города нет", - рассказал Синегубов.
Он сообщил, что недавно была попытка прорыва к Харькову с севера, но ВСУ ее отбили.
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