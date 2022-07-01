Бывший госсекретарь США, 98-летний Генри Киссинджер, который попал на "Миротворец" за соучастие в преступлениях российской власти против Украины и ее граждан, озвучил три сценария развития ситуации в Украине. Об этом он сказал в интервью The Spectator.

1. Если российские военные останутся на текущих позициях, то они "получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря", отметил экс-госсекретарь.

По его мнению, это будет означать победу России, "несмотря на все неудачи, которые она потерпела в начале", а роль НАТО "не будет столь решающей", как раньше.

2. Если Россию "попытаются выгнать" с территории, которую она получила до начала военной операции, в том числе из Крыма, то, по мнению Генри Киссинджера, "встанет вопрос о войне с самой Россией".

3. Если Украина "сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний", а "линию фронта отодвинут" к государственным границам по состоянию на 24 февраля, это будет означать проигрыш РФ.

В этом случае Украина будет "перевооружена и тесно связана с НАТО", либо даже станет частью альянса, а все остальные вопросы решат посредством переговоров, считает политик.

По его мнению Зеленский сейчас пытается действовать по третьему варианту.

Ранее мы писали, что в Давосе Генри Киссинджер назвал нейтральный статус Украины идеальным выходом из нынешней ситуации.

Позже Киссинджер впервые прокомментировал свои скандальные высказывания в Давосе и заявил, что он имел в виду возвращение к положению вещей на 24 февраля, поскольку признание российских приобретений с того момента будет вознаграждением агрессии.