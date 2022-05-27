Бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу сайта "Миротворец" за соучастие в преступлениях российской власти против Украины и ее граждан.

Сообщается, что 98-летнего политика вписали в участники "информационной спецоперации России против Украины".

Согласно информации в его карточке, он является "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

В список врагов он попал за свои высказывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кстати, Киссинджера внесли на "Миротворец" в день его рождения. Как раз сегодня экс-госсекретарю США исполнилось 99 лет.

Там Киссинджер заявил, что "Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок".

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Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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