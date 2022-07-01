Барвенково, Богородичное, Долина и Закотное. Арестович рассказал, куда наступают войска России под Изюмом
Под Изюмом (Харьковская область) российские войска возобновили движение в направлениях на Барвенково, Богородичное, Долину, Пришиб и Закотное.
Об этом сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
По словам Арестовича, у россиян "не очень получается" наступление в этом районе.
Ранее британская разведка сообщала, что РФ сейчас пытается набрать обороты на Изюмском направлении. Однако украинские силы продолжают удерживать оборону, эффективно используя лесистую местность.
Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.
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