Под Изюмом (Харьковская область) российские войска возобновили движение в направлениях на Барвенково, Богородичное, Долину, Пришиб и Закотное.

Об этом сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По словам Арестовича, у россиян "не очень получается" наступление в этом районе.

Ранее британская разведка сообщала, что РФ сейчас пытается набрать обороты на Изюмском направлении. Однако украинские силы продолжают удерживать оборону, эффективно используя лесистую местность.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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