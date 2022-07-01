Неожиданно российские войска нанесли удар по острову Змеиный.

Об этом сообщил в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Руководство вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", - написал главком.

К посту он прикрепил видео ударов фосфорными бомбами по острову Змеиный.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны". По его словам, важно понять, почему РФ атаковала остров, хотя только вчера объявила об уходе с него.

Основных версий тут может быть три, пишет канал.

Попытка высадить на Змеиный украинский десант, по которому, собственно, и могли наноситься удары. С учетом характера боеприпасов, которые предназначены для уничтожения прежде всего живой силы, гипотеза о десанте имеет право на существование. Тем более, что на открытом ландшафте Змеиного такие удары могут оказаться крайне болезненными для наземных сил. Россияне что-то забыли на острове, поскольку отходили в спешке (так об этом заявляло украинское Минобороны). И не исключено, что оставленную на Змеином технику решили уничтожить, чтобы она не досталась ВСУ. Демонстрационный удар. Россияне решили показать Украине, что будут держать Змеиный под огневым контролем. И лучше не делать попыток его взять.

"Посмотрим, какая из этих гипотез подтвердится", - резюмировал канал.

Как писала "Страна", 30 июня украинское командование сообщило об отходе россиян с острова Змеиный после атаки украинцев.

Мы разбирались, почему военные РФ ушли с острова.