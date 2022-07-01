Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 820 миллионов долларов.

Об этом 1 июля сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил.

"Сегодня днем Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 миллионов долларов", - сказал Бриссил.

Со слов представителя Пентагона, очередной пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS (по сути, система ПВО малого-среднего радиуса действия), до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.

Комплекс NASAMS был принят на вооружении Норвегии в 1994 году. Он может использоваться для уничтожения как самолетов, так и крылатых ракет.

Как писала "Страна", вчера Джо Байден сообщил, что около 600 танков, 500 артиллерийских систем и другое вооружение войдет в новый пакет военной помощи, который Украине предоставят более полусотни стран.

В тот же день президент США объявил и о другом пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов.