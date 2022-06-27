Помощник президента США Джон Салливан подтвердил, что Вашингтон поставит Украине средства ПВО средней и большой дальности.

Об этом советник американского президента по национальной безопасности заявил журналистам.

Он рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

"Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары", — заявил Салливан.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщало, что Америка планирует закупить для Украины системы ПВО. При этом тип зенитно-ракетного комплекса пока неизвестен, однако указывается, что украинцы запрашивали у США возможности приобрести норвежскую установку NASAMS.

Она специализируется на уничтожении крылатых ракет. И может поражать цели на расстоянии от 20 до 180 километров.

Напомним, что после вчерашних обстрелов Киева министр обороны Алексей Резников призвал НАТО быстро поставить Киеву мощные ПВО.

Нынешние украинские ПВО не способно сбивать все российские ракеты.

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