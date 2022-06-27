В США собираются купить для Украины системы ПВО средней и высокой дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что о таком решении могут объявить уже на текущей неделе.

Тип зенитно-ракетного комплекса пока неизвестен, но указывается, что Украина запрашивала у США возможность приобрести норвежскую установку NASAMS.

NASAMS специализируется на уничтожении крылатых ракет. Может поражать цели на расстоянии от 20 до 180 километров. Но закупят ли именно этот ЗРК - пока неизвестно.

Напомним, что 2 июня ракетный удар был нанесен по Киеву. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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