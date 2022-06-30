СБУ выпустила видео удара по Кременчугу 27 июня и сообщила подробности атаки РФ
В СБУ подтвердили, что удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге наносился ракетами с бомбардировщиков Ту-22 М3. Они были выпущены из Курской области РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Телеграм-канале.
По данным СБУ, бомбардировщики взлетели с аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.
Также в СБУ добавили, что на видео, где запечатлен момент удара по ТЦ, видно, что ракета попала именно в торговый центр, где находилось много посетителей.
Напомним, ранее Данилов заявил, что по Кременчугу были выпущены две ракеты из самолетов.
Также мы публиковали рассказ работников Амстора, которые находились внутри ТЦ, когда в него прилетела ракета.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
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