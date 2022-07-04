Журналисты узнали подробности о составе "правительства Херсонской области", о создании которого объявили сегодня россияне.

Об этом рассказывает "Коммерсант".

Его возглавил бывший сотрудник ФСБ, а до недавнего времени первый вице-премьер правительства Калинградской области 51-летний Сергей Елисеев. В Калининграде Елисеев работал с 2016 года. До этого с 1993-го по 2005 год он работал в ФСБ.

"Заместителем главы правительства Херсонской области по внутренней политике" назначен кандидат исторических наук Владимир Беспалов, ранее он занимал должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Министерством образования и науки в назначенном РФ "правительстве" будет руководить Михаил Родиков, который занесен в базу "Миротворец".

Родиков приедет из Московской области, где работал заместителем главы Администрации городского округа Кашира. После аннексии Крыма с 2015 по 2018 годы Родиков занимался образовательной системой Севастополя, адаптировал ее "под российские реалии".

Также сообщалось, что в состав "правительства" в качестве "вице-премьера по сельскому хозяйству" вошёл исключённый из фракции "Слуга народа" нардеп Ковалёв.

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