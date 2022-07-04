"Главой правительства" Херсонской области назначен работавший ранее первым заместителем председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на установленную оккупантами "военно-гражданскую администрацию" региона.

В "администрации" добавили, что сейчас Елисеев проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

Назначение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Россия уже посылает своих чиновников управлять не только "ЛДНР", но и другими захваченными регионами Украины", - пишет канал.

В конце апреля "Страна" сообщала, что Россия назначила своих "мэра" и "губернатора" в Херсоне. "Мэром" стал депутат городского совета Александр Кобец, а "губернатором" - бывший градоначальник Херсона Владимир Сальдо.

А в июне мы писали, что россияне назначили "заместителем руководителя администрации" захваченной части Херсонской области Екатерину Губареву. Она будет заместителем Сальдо.