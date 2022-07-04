"Главой правительства" Херсонской области назначен российский чиновник Елисеев
"Главой правительства" Херсонской области назначен работавший ранее первым заместителем председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на установленную оккупантами "военно-гражданскую администрацию" региона.
В "администрации" добавили, что сейчас Елисеев проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).
Назначение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".
"Россия уже посылает своих чиновников управлять не только "ЛДНР", но и другими захваченными регионами Украины", - пишет канал.
В конце апреля "Страна" сообщала, что Россия назначила своих "мэра" и "губернатора" в Херсоне. "Мэром" стал депутат городского совета Александр Кобец, а "губернатором" - бывший градоначальник Херсона Владимир Сальдо.
А в июне мы писали, что россияне назначили "заместителем руководителя администрации" захваченной части Херсонской области Екатерину Губареву. Она будет заместителем Сальдо.