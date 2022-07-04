Институт изучения войны (США) сообщает о превентивном артиллерийском ударе российских войск под Херсоном, который призван сорвать наступательные действия со стороны Украины.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

"Данные NASA показали аномально большое количество пожаров вдоль линии фронта в Николаевской и Херсонской области 3 июля, особенно вблизи Снигуровки, Засилья, Копани-Зеленый Гай и Таврического. Эти места являются вероятными базами для возможного украинского контрнаступления", - говорится в отчёте Института.

Напомним, офицер военной разведки Украины сообщил, что ВСУ находятся в километре от Херсона и готовят контрнаступление.

Также мы сообщали, что Арестович рассказал, как уже в августе освободят Херсон.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

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