С 1 июля Херсонская дирекция "Укрпочты" прекращает свою деятельность на занятых Россией территориях Херсонской области.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в тг-канале.

"С рублями, предателями и оккупационными властями мы не работаем. Поэтому, согласно моему приказу, мы временно прекращаем деятельность Херсонской дирекции Укрпочты с 1 июля", - говорится в сообщении.

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