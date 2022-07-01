"Укрпочта" прекратила деятельность в оккупированной части Херсонской области
С 1 июля Херсонская дирекция "Укрпочты" прекращает свою деятельность на занятых Россией территориях Херсонской области.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в тг-канале.
"С рублями, предателями и оккупационными властями мы не работаем. Поэтому, согласно моему приказу, мы временно прекращаем деятельность Херсонской дирекции Укрпочты с 1 июля", - говорится в сообщении.
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