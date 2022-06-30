В Херсоне прогремел взрыв на улице Перекопского, недалеко от городского СИЗО. Разрушен оказался лишь забор, люди не пострадали.

Видео последствий публикуют местные паблики.

По словам очевидцев, за несколько минут до случившегося они заметили возле забора черный пакет.

Отметим, что в Херсоне в последнее время произошла серия взрывов, направленная против людей, сотрудничающих с оккупационной властью.

На прошлой неделе в Херсоне взорвали автомобиль с представителем назначенной РФ "администрации" Дмитрием Савлученко. "Глава управления семьи, молодежи и спорта" местной "администрации" погиб на месте.

А вот нардеп Алексей Ковалев выжил после взрыва авто и заявил о диверсии и намерении "остаться на своем округе в Херсоне".

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