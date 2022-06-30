Перешедший на сторону РФ исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Алексей Ковалев, автомобиль которого был взорван в Херсонской области на прошлой неделе, выжил и находится в больнице.

По его мнению, в отношении него была совершена диверсия со стороны украинских спецслужб.

Ковалев заявляет, что намерен продолжать работать на своем округе до окончания полномочий в 2023 году.

Ранее о том, что в Херсонской области был автомобиль исключенного из "Слуги народа" нардепа Ковалева взорван, сообщил его коллега из "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Он заявил, что Ковалев убит.

Позже появились сведения, что Ковалёв не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".