Генштаб ВСУ озвучил военные потери России на 30 июня
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 30 июня.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личный состав - около 35 600 (+150) человек,
- танки - 1 573 (+1) единиц,
- боевые бронированные машины - 3 726 (+6),
- артиллерийские системы - 790 (+9),
- РСЗО - 246 (+0),
- средства ПВО - 103 (+1),
- самолеты - 217 (+0),
- вертолеты - 185 (+0),
- крылатые ракеты - 143 (+1),
- корабли/катера - 14 (+0),
- автоцистерны и автомобильная техника - 2 602 (+4),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),
- специальная техника - 61 (+0).
На Бахмутском направлении, по данным Генштаба ВСУ, российские войска понесли наибольшие потери.
Напомним, вчера россияне выпустили по Одессе ракету со стороны Черного моря. Ее сбили силы украинской ПВО.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
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