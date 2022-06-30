Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 30 июня.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личный состав - около 35 600 (+150) человек,

танки - 1 573 (+1) единиц,

боевые бронированные машины - 3 726 (+6),

артиллерийские системы - 790 (+9),

РСЗО - 246 (+0),

средства ПВО - 103 (+1),

самолеты - 217 (+0),

вертолеты - 185 (+0),

крылатые ракеты - 143 (+1),

корабли/катера - 14 (+0),

автоцистерны и автомобильная техника - 2 602 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),

специальная техника - 61 (+0).

На Бахмутском направлении, по данным Генштаба ВСУ, российские войска понесли наибольшие потери.

Напомним, вчера россияне выпустили по Одессе ракету со стороны Черного моря. Ее сбили силы украинской ПВО.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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