Утром в четверг, 30 июня, российские войска обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области. Там разрушен склад с зерном на 40 тонн, вспыхнул пожар.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Также враг ударил по центру села Великая Костромка, которая, напомним, практически каждый день подвергается обстрелам.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, вчера из-за вражеского обстрела в селе Великая Костромка были повреждены линии электропередач, часть населенного пункта оставалась без света.

Вчера с утра в Днепре также прогремели взрывы. В результате погибли директор и бухгалтер предприятия, ранены семь человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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