Назначенные РФ "власти" Херсонщины подтвердили гибель своего сотрудника и обвинили Украину в его убийстве
В назначенной Россией "Херсонской обладминистрации" подтвердили гибель своего сотрудника Дмитрия Савлученко и обвинили власти Украины в организации убийства.
Об этом сообщают российские СМИ.
Советник же главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань заявил, что взрыв - дело рук херсонских партизан.
Напомним, сегодня в оккупированном Херсоне взорвался автомобиль. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что на месте погиб Дмитрий Савлученко - местный активист, который вошел в созданный россиянами "Комитет спасения" (в него входит и "замглавы администрации" Стремоусов).
Ранее также мы писали, что нардеп сообщал о смерти перешедшего на сторону РФ "слуги народа" Ковалёва.
Кроме того, мы писали, что во Владимирской области погибли трое российских военных.
Тем временем война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.