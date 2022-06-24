В назначенной Россией "Херсонской обладминистрации" подтвердили гибель своего сотрудника Дмитрия Савлученко и обвинили власти Украины в организации убийства.

Об этом сообщают российские СМИ.

Советник же главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань заявил, что взрыв - дело рук херсонских партизан.

Напомним, сегодня в оккупированном Херсоне взорвался автомобиль. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что на месте погиб Дмитрий Савлученко - местный активист, который вошел в созданный россиянами "Комитет спасения" (в него входит и "замглавы администрации" Стремоусов).

Ранее также мы писали, что нардеп сообщал о смерти перешедшего на сторону РФ "слуги народа" Ковалёва.

Кроме того, мы писали, что во Владимирской области погибли трое российских военных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.