Из-за разрыва боеприпасов на складе военной части во Владимирской области РФ погибли три российских военных и один гражданский. Это произошло при разгрузке боеприпасов на складе.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на военных

"22 июня во время проведения разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", - говорится в сообщении.

На складе возник пожар, который впоследствии был потушен. Российские военные утверждают, что угрозы для ближайших населенных пунктов нет.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.