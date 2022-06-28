Советница мэра Херсона Игоря Колыхаева Галина Ляшевская рассказала подробности ареста градоначальника. По ее словам, это произошло сегодня утром, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

Об этом Ляшевская рассказала в Фейсбуке.

"Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные сотрудники "Росгвардии" и, скорее всего, ФСБ", - заявила она.

По ее словам, россияне изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. А после обыска его посадили в автобус с буквой "Z" и увезли.

Советница Колыхаева считает, что его арест связан с отказом сотрудничать с назначенными РФ "властями". По ее словам, несколько дней назад мэр Херсона получил письмо от "новоназначенного" "мэра", где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл.

Также Ляшевская пишет, что опасается за жизнь Игоря Колыхаева.

Напомним, что россияне "уволили" Колыхаева в конце апреля и "назначили "своим "мэром" Александра Кобца. Колыхаев после этого оставался жить в Херсоне.

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