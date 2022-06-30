Запуск поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь, запланированный на 1 июля, переносится "из соображений безопасности".

Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, причиной переноса стало то, что "работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой - Мелитополь, Джанкой - Херсон не завершены до конца".

Обеспечить безопасность Аксенов пообещал за несколько дней.

Ранее российские СМИ сообщали, что первый пассажирский поезд на 250 человек отправится в Крым 1 июля.

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