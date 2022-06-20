В Мелитополе местные жители заметили переодетых сирийцев, прибывших воевать против Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, сирийцы расположились на территории городского авиагородка.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на стороне России в Украине уже воюют арабские наемники.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.

<iframe width="751" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/G_BEOTf7YLk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"