Власти России восстановили железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом, прерванное в 2014 году.

Грузовые поезда уже начали курсировать, а первый пассажирский поезд отправится в Крым 1 июля. Об этом сообщают российские издания.

В ходе тестового запуска перевозчик будет перевозить пассажиров. Составы будут по три вагона и вместят 250 пассажиров.

Напомним, в июне в Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя.

Как писала "Страна", Россия за май украла украинского зерна на 2 млрд грн.

Также стало известно, что Украина может потерять половину урожая зерновых во время войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.