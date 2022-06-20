В захваченном Мелитопольском районе Запорожской области начали убирать урожай озимой пшеницы. Планируют собрать около двух миллионов тонн.

Об этом сообщили в назначенной РФ "администрации Запорожской области", пишут российские СМИ.

Отметим, что Украина обвиняет Россию в присвоении украинского зерна на оккупированных территориях и в его продаже за рубеж. Госдеп США ранее разослал предупреждение потенциальным покупателям.

Также мы писали, что по информации журналистов, Россия за май украла украинского зерна на 2 млрд грн.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.