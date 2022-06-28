США запретили импорт российского золота, но разрешили: сделки с "Ростехом" до 11 августа, ряд сделок с ранее попавшими под санкции "Нефазом" и Тутаевским моторным заводом по сельскохозяйственному оборудованию и ряд сделок с участием ФСБ РФ, связанных с выдачей лицензий, разрешений и сертификатов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Также санкционные списки пополнили больше 110 юридических лиц и больше 50 физических лиц, среди которых Тина Канделаки с семьёй, экс-мэр обороны Анатолий Сердюков и назначенная россиянами "мэр" Мелитополя Галина Данильченко.

Ранее "Страна" писала, что вскоре президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пообещал, что россияне обязательно начнут страдать из-за санкций из-за ухода множества компаний с российского рынка. Но сами россияне пока не понимают этого из-за сильной государственной пропаганды, они, наоборот, считают, что побеждают, а их экономика восстанавливается.