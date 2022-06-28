Страны "Большой семерки" (G7) не будут вводить санкции против российской сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки" по итогам саммита.

"Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и обеспечивали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - сказано в документе.

Отметим, что Россия является крупнейшим в мире экспортёром зерна.

Ранее "Страна" писала, что вскоре президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Это войдет в новый пакет санкций.

Также мы рассказывали, что США закроют доступ к американским технологиям тем компаниям, которые поддерживают РФ. Штаты также намерены ввести блокирующие санкции против военных российских госкомпаний, а также исследовательских организаций, работающих в сфере обороны. Аналогичные санкции американские власти введут против лиц, которые помогают России уклоняться от уплаты налогов.