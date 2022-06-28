Страны G7 рассмотрят возможность введения предельных цен на газ из РФ. Лидеры "Большой семерки" намерены поручить министрам изучить этот вопрос, пишет Bloomberg.

Ожидается, что об этом будет объявлено после завершения трехдневного саммита во вторник.

На введении предельных цен на российский газ настаивает премьер-министр Италии Марио Драги. Обсуждения происходят в рамках более широких дискуссий о том, как ограничить прибыль, которую Россия получает от экспорта энергоресурсов.

Ожидается также, что в итоговом коммюнике лидеры упомянут о механизме ограничения цен на российскую нефть.

О том, что обсуждения этого вопроса "идут в правильном направлении" вчера говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

А вот газета The New York Times, анализируя итоги "Семерки", менее оптимистично настроена.

"Нет никакой гарантии, что план (по снижению цен на нефть - Ред.) будет реализован быстро или вообще будет реализован, или что он будет успешным, как надеются лидеры G7", - сообщило издание.

Напомним, Европа ждет газовые потрясения, а Еврокомиссия уже готовит план борьбы с ними.

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