Руководство немецкой химической корпорации BASF рассматривает вопрос о закрытии крупнейшего и в мире химического комплекса в немецком Люквигсхафене.

BASF столкнулся с нехваткой сырья и увеличением расходов из-за снижения поставок российского газа, сообщает издание The Wall Street Journal.

"Прекращение производства на этой площадке станет огромной проблемой, - сказал старший экономист BASF Петер Вестерхайде. - Раньше мы с такими ситуациями не сталкивались. Это трудно себе вообразить".

По оценкам руководства BASF, если химический комплекс будет получать более 50% максимального объема газа, работу комплекса удастся продолжить. Но если показатель упадет ниже этой отметки, то работу комплекса придется прекратить.

При этом немедленная приостановка всего комплекса может нанести ему критический урон и грозить значительными рисками для безопасности, пишет WSJ.

Ранее "Страна" писала, что в Европе уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.

Также мы рассказывали, что в Германии хотят отрезать часть трубопровода "Северный поток - 2" и использовать ее для своих нужд.