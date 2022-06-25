Газа из России может не быть совсем – так считают в правительстве Германии.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF не исключил, что Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ.

"Я бы соврал, если бы сказал, что это исключено, - отметил Хабек, говоря о возможности перекрытия газа Россией. - В действительности Путин постепенно сокращает количество газа".

По его мнению, "план Путина" состоит в том, чтобы оказать давление на рынок и повысить цены на газ в Европе с целью "разжечь социальные волнения и разрушить единство".

Однако Путин не должен выиграть, подчеркнул министр.

Ранее "Страна" писала, что на фоне ограничения Россией поставок газа в ЕС его цена на европейских биржах уже выше 1500 долларов за тысячу кубометров.

В Европе уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не допустить заполнения хранилищ в Европе и увеличить влияние России в зимние месяцы", - сказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.