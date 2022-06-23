На фоне ограничения Россией поставок газа в ЕС его цена на европейских биржах уже выше 1500 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, министр экономики Германии заявил о нехватке газа в ФРГ и объявил о чрезвычайной ситуации.

В последние недели Россия значительно снизила поставки газа в ЕС по "Северному потоку-1".

Официальная причина "Газпрома" - проблемы с ремонтом оборудования, которое не может закончить компания "Сименс" из-за санкций против России.

В Европе, впрочем, уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.