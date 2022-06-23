Министр экономики Германии Роберт Хабек официально заявил, что в ФРГ не хватает газа. Он добавил, что страна объявляет второй уровень чрезвычайной ситуации на фоне сокращения поставок голубого топлива.

Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

"У нас перебои с поставками газа в Германию. Отныне газ в Германии - дефицитный товар", - сказал он.

Министр также призвал немцев экономить энергию, "чтобы иметь возможность войти в зиму с полным запасом".

"Все потребители - в промышленности, в государственных учреждениях и в частных домохозяйствах должны максимально сократить потребление газа, чтобы мы могли пережить зиму", - заявил Хабек.

Издание напоминает, что в последние недели Россия значительно снизила поставки газа в ЕС по "Северному потоку-1".

Официальная причина "Газпрома" - проблемы с ремонтом оборудования, которое не может закончить компания "Сименс" из-за санкций против России, пишет газета.

В Европе, впрочем, уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.

Ранее стало известно, что в Германии станут активно использовать угольные электростанции для экономии газа к зиме.

Также мы писали, что ФРГ опасается, что РФ закроет "Северный поток-1" на техобслуживание, чтобы полностью перекрыть подачу газа.

Кроме того, агентство Reuters в своей статье написало, что полное прекращение поставок газа из России будет наихудшим сценарием для Европы этой зимой. По данным агентства, 40% потребностей Европейского Союза обеспечивала Россия.